Водителей предупредили о периоде активности диких животных в Подмосковье

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, весной у животных начинается период бодрствования. Они выбираются на дороги в поисках пищи, а также из-за начала активности кровососущих насекомых.

«Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, кто-то ищет себе партнера, а кто-то отправляется на поиски пропитания. В это время автомобилистам необходимо соблюдать осторожность и скоростной режим, так как зачастую зверей можно встретить на дорогах общего пользования», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В случае ДТП с дикими животными владелец машины несет ответственность за причиненный охотничьим ресурсам ущерб. Так, за причинение вреда лосю придется заплатить 80 тысяч рублей, кабану - 30 тысяч, благородному оленю - 70 тысяч, пятнистому оленю - 70 тысяч, косулю - 40 тысяч.

О происшествии необходимо сообщить в ГИБДД и страховую компанию.

«Мы рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим в тех местах, где возможен выход на дорогу диких животных. Особенно внимательным следует быть в вечернее и ночное время суток. Во время проезда через лесистую местность рекомендуем включать противотуманные фары, для лучшего вида и быстрого реагирования», - пояснил министр.

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