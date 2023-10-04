Водителей предупредили о дожде и сильном ветре в Подмосковье вечером 4 октября
Сегодня в Подмосковье местами пройдут дожди. Осадки спрогнозировали до конца этой недели. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в дождь увеличиваются риски заносов, поэтому рекомендуется объезжать лужи и опавшую листву, а также снижать скорость в потенциально опасных местах. Важно избегать обгонов и других маневров.
Пешеходам напомнили об использовании световозвращателей в темное время суток. Переходить дорогу следует только в положенных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающихся машин.
По данным МЧС Подмосковья, 4 октября ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди и гроза.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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