Водителей предупредили о дожде и сильном ветре в Подмосковье вечером 4 октября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в дождь увеличиваются риски заносов, поэтому рекомендуется объезжать лужи и опавшую листву, а также снижать скорость в потенциально опасных местах. Важно избегать обгонов и других маневров.

Пешеходам напомнили об использовании световозвращателей в темное время суток. Переходить дорогу следует только в положенных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающихся машин.

По данным МЧС Подмосковья, 4 октября ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди и гроза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».