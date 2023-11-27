27 ноября 2023, 17:53

Водителей Подмосковья предупредили о сложных погодных условиях

Минтранс Подмосковья
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Подмосковным автомобилистам напомнили о важности соблюдения ПДД, особенно во время снегопада и гололедицы. Водителей призывают не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в сложных погодных условиях особенно важно быть внимательными на дорогах, соблюдать требования знаков, держать дистанцию, не обгонять в запрещенных местах и не превышать скорость.

Пешеходам советуют использовать световозвращатели, переходить дорогу только в оборудованных для этого местах и ожидать общественный транспорт строго на остановках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
27 ноября 2023, 18:26
Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог и транспорта 29 ноября
Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары на тему предоставления госуслуг в сфере дорог и транспорта. Представители ведомства расскажут, как правильно подавать заявки и какие документы необходимо предоставить.

Чтобы подключиться к трансляциям, необходимо предварительно зарегистрироваться. Среди тем вебинаров - согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на осуществление деятельности такси, внесение в реестр пропусков , предоставляющих право на въезд и передвижение грузовиков по МКАД, обслуживание транспортных карт «Стрелка» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
27 ноября 2023, 17:59
Подмосковные дзюдоисты выиграли семь медалей на первенстве России
Федерация дзюдо России
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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по дзюдо среди юниоров. ​По итогам личного турнира сборная Московской области заняла третье место. Сильнейшей стала команда Чеченской Республики, за ними расположились спортсмены из Свердловской области.

Среди юниорок сборная Московской области удостоилась второго места. Первыми стали представительницы Свердловской области.

Напомним, Подмосковье представляли спортсмены из Щелкова, Химок, Подольска, Фрязина и Богородского.

Всего в соревнованиях участвовали 623 сильнейших спортсмена России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
27 ноября 2023, 17:57
Почти 130 дворников вышли на расчистку улиц от снега в Коломне
Марина Анисимова
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Тракторы с навесным оборудованием и дворники начали уборку снега в Коломне с пяти утра 27 ноября. В работах по устранению последствий снегопада задействовали 129 человек.

Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что на расчистку дорог в городском округе направили более 60 машин и 70 работников. Еще 16 снегоуборочных автомобилей работают на региональных дорогах.

Команда предприятия «Спецавтохозяйство» занята очисткой тротуаров и общественных территорий, а также обработкой реагентами. Глава округа подчеркнул, что работы ведутся без перерыва.

«Прошу водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. По возможности, следует отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов прошу быть внимательнее», - призвал Александр Гречищев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Снегопад
27 ноября 2023, 17:50
Заполняемость индустриальных парков в Подмосковье превысила 85%
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Средний уровень заполненности 69 подмосковных индустриальных парков достигла 85%. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Увеличение уровня заполненности стимулирует создание новых индустриальных парков. За текущий год в Московской области появилось три новых парка, а еще 38 проектов находятся на различных этапах реализации», - подчеркнула Зиновьева.

По ее словам, в индустриальных парках Московской области работает более 1,4 тысячи компаний. Они создали свыше 73 тысяч рабочих мест.

Только за год в индустриальные парки региона пришло свыше 100 новых резидентов. Так, 38 парков уже достигли 100% заполненности.

Для удобства инвесторов в Московской области работает сервис «Начни бизнес в Индустриальном парке Подмосковья». С его помощью можно выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции

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