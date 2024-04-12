Водителей оштрафовали на 278 тысяч рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья с 1 апреля
Народные инспекторы зафиксировали 70 эпизодов неправильной парковки во дворах и у контейнерных площадок в Подмосковье с апреля. Общий штраф, который придется заплатить водителям, составил 278 тысяч рублей.
«В 46 случаях водители оставляли машины рядом с контейнерными площадками. Еще 24 автовладельца в качестве места для стоянки выбрали зону зеленых насаждений. К сожалению, после таких инцидентов вместо газона остается только грязь и поврежденный почвенный слой», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.
Значительную часть от общей суммы штрафов - 110 тысяч из 278 - получили водители из Ленинского округа. А чаще других нарушения фиксировали в ЖК «Зеленные Аллеи», «Восточное Бутово» в поселке Боброво, в микрорайоне Южные Горки в поселке Мещерино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.
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