20 ноября 2024, 13:36

Водителей большегрузов оштрафуют за нарушения правил парковки в Ногинске

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Грузовой эвакуатор появился в Богородском округе для борьбы с незаконной парковкой.  Первого нарушителя в Ногинске уже отправили на штрафстоянку.

Ранее в адрес администрации Богородского округа, а также в правоохранительные органы от жителей поступали многочисленные обращения по незаконно припаркованным большегрузам. Водители не обращали внимания на знаки и были уверены, что им за это ничего не будет. Теперь контроль за соблюдением правил дорожного движения будет осуществляться в округе регулярно и повсеместно.

Особое внимание будет уделено улицам 3-го Интернационала, Юбилейной в Ногинске, а также Советской в Старой Купавне. Данную работу будут проводить Госавтоинспекция межмуниципального управления МВД России «Ногинское» совместно с администрацией Богородского округа.

Штраф за эвакуацию грузового автомобиля с физического лица составляет 50 тысяч рублей. Водителям еще раз напоминают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

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Штрафы ПДД Богородский
20 ноября 2024, 13:25
У юных воскресенцев прошел урок дружбы
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В библиотеке села Федино Воскресенского округа прошел урок дружбы, посвященный Международному дню толерантности. В мероприятии участвовали дети разных национальностей, которые познакомились с культурным многообразием нашей страны.

Урок начался с того, что дети поприветствовали друг друга на родных языках - русском, узбекском, таджикском, киргизском и татарском. Это помогло создать атмосферу уважения и взаимопонимания. Библиотекарь провела увлекательную видеопрезентацию, рассказывая о народах, проживающих в России, об их традициях, обычаях и сказках. Ребята узнали много нового о разнообразии культур и взаимном уважении между людьми.

В ходе мероприятия дети разгадывали загадки, собирали пословицы и отвечали на вопросы литературной викторины. Все вместе они обсуждали важность дружбы и уважения к окружающим, вспоминая любимых героев детских мультфильмов, которые наглядно демонстрируют принципы толерантности.

Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов, где герои на примере своих поступков показывают, как важно быть добрыми и терпимыми друг к другу.

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Дети Воскресенск
20 ноября 2024, 13:23
ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенниках на акции «Черная пятница»
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Мошенники активизировались с приближением «Черной пятницы», традиционного времени распродаж в конце ноября и в преддверии новогодних праздников. Ранее злоумышленники использовали прямые фишинговые ссылки, однако с ростом цифровой грамотности россиян этот метод стал менее популярным.

Сейчас аферисты сосредоточились на приложениях известных маркетплейсов. Они часто представляют свои фишинговые приложения как программы для покупок, инвестиций, безопасных сделок или получения государственных услуг.

В обновленной схеме мошенничества злоумышленники предлагают скачать мобильное приложение маркетплейса, якобы обеспечивающее безопасные сделки без ввода данных банковских карт. На деле же в приложение встроен специальный код, который позволяет мошенникам перехватывать данные банковских карт, вводимые жертвой в других приложениях, а также получать входящие сообщения, включая четырехзначные коды для кражи финансовых средств.

Для привлечения потенциальных жертв мошенники активно рекламируют товары по сильно заниженным ценам. Поэтому, прежде чем соглашаться на привлекательную покупку, стоит внимательно сравнить цены в других магазинах и тщательно исследовать приложение перед его скачиванием. При наличии сомнений лучше отложить покупку.

ГУРБ Подмосковья рекомендовало не доверять слишком выгодным предложениям, не поддаваться на уговоры совершить покупку, а также убедить в надежности продавца.

Мошенничество Кражи Маркетплейсы
20 ноября 2024, 13:23
Конференция в честь Дня женского предпринимателя прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенске отметили День женского предпринимательства. В Центральной библиотеке прошла встреча, посвященная этому событию.

Тема женского предпринимательства становится все более актуальной. Уже с конца 18 века женщины России начали заниматься бизнесом, и с каждым годом их роль в экономике лишь возрастает. В наши дни они активно внедряют инновации и уникальные идеи в различные сферы, делая свои предприятия успешными. По словам Татьяны Чуваткиной, председателя местного отделения «Опоры России», женщины привносят в бизнес креативность и способность к нестандартному решению задач, что помогает им быть конкурентоспособными.

В этом году сообщество «Нежный бизнес», которое активно функционирует в округе, отметило своё трехлетие. За это время оно объединило более ста участниц, которые делятся опытом, поддерживают друг друга и развивают свои проекты.

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Бизнес Воскресенск
20 ноября 2024, 13:22
Победителей коммунальной акции наградили в Подмосковье
Фото: Александра Дмитриева
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МосОблЕИРЦ информирует жителей Подмосковья о результатах акции «Позвони нам, позвони». Выигранные средства поступят на лицевые счета абонентов для оплаты коммунальных услуг. Акция продолжает свою работу, и следующий розыгрыш пройдет в декабре.

Победители были выбраны среди тех, кто в октябре передал показания счетчиков через голосового помощника по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ по номеру 8 (499) 444-01-00.

В ходе акции с помощью генератора случайных чисел определены первые десять победителей. Среди выигрышных лицевых счетов: 33862430, 88692362, 91132677, 81748138, 33112048, 80566101, 32525183, 33819274, 31519170 и 39024434.

Чтобы стать участником акции, необходимо в период приема показаний позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00. Не дожидаясь ответа оператора, на вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» ответить «Показания», предоставить номер лицевого счета и передать показания счетчиков воды, тепла или электроэнергии. Подтвердить успешную передачу показаний, так как голосовая система сразу же зарегистрирует данные в базе МосОблЕИРЦ.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Более подробную информацию о правилах и условиях можно найти по ссылке.

ЖКХ Общественные акции

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