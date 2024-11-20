Водителей большегрузов оштрафуют за нарушения правил парковки в Ногинске

Ранее в адрес администрации Богородского округа, а также в правоохранительные органы от жителей поступали многочисленные обращения по незаконно припаркованным большегрузам. Водители не обращали внимания на знаки и были уверены, что им за это ничего не будет. Теперь контроль за соблюдением правил дорожного движения будет осуществляться в округе регулярно и повсеместно.

Особое внимание будет уделено улицам 3-го Интернационала, Юбилейной в Ногинске, а также Советской в Старой Купавне. Данную работу будут проводить Госавтоинспекция межмуниципального управления МВД России «Ногинское» совместно с администрацией Богородского округа.

Штраф за эвакуацию грузового автомобиля с физического лица составляет 50 тысяч рублей. Водителям еще раз напоминают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

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