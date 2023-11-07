Водитель трамвая Александр Пехов из Коломны победил на всероссийском конкурсе мастерства

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» завершился в Коломне победой местного водителя трамвая с 14-летним стажем Александра Пехова.

«Я долго к этому шел, потому что принимал участие уже в 4-й раз. Однажды я занял 2-е место, и, наконец, в своем родном городе удалось одержать победу! <…> Это для меня более важно: победить на своей родной земле. Но это и придавало ответственности - я и волновался больше, и готовился больше. Может быть, это мне и помогло», - рассказал Александр.

Конкурс профессионального мастерства организовало Министерство транспорта Российской Федерации. Участие в нем приняли 36 водителей из 27 городов и муниципальных образований России: от Хабаровска до Санкт-Петербурга.

Награждение победителей и участников прошло на сцене Дворца культуры «Коломна» и совпало с 75-летием предприятия «Коломенский трамвай».

«Сегодня приятно отметить, что „Коломенский трамвай“ не стоит на месте. Трамвай остается любимым видом транспорта для всех коломенцев. Предприятие ежегодно перевозит около 15 миллионов пассажиров», - отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Лучших работников «Коломенского трамвая» отметили грамотами и ценными призами от администрации городского округа и Мособлдумы. Коломна является единственным муниципалитетом в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.

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