Водитель скорой из Химок стал призером областного конкурса профмастерства

Всего за победу в конкурсе боролись 2800 человек, но до финала дошли только 18 водителей. Победители получили памятные награды и денежный приз за преданность делу.

«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Принять участие в конкурсе могли только водители со стажем работы более полугода. В первом этапе конкурсанты показали теоретические и практические знания правил дорожного движения. Они ответили на экзаменационные билеты и продемонстрировали навыки маневрирования на площадке.

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