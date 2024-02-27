Водитель машины скорой помощи в Егорьевске стал лучшим в Подмосковье по итогам народного голосования

Водитель рассказал, что на подстанции обновленный автопарк, а самым старым машинам - не более трех лет. Работать на них комфортно и приятно.

«Вызовов много, бывает по 500 километров наматываем. Иногда работаем в Люберцах, Балашихе, Реутове и Железнодорожном. Там такие же вызовы. Но все же тяжелее. Потому что не знаешь местность», - поделился он.

Чтобы определить лучших работников скорой, жителей Подмосковья обзванивает робот Светлана. Она предлагает оценить работу медиков по пятибалльной шкале.

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