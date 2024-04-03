Водитель из Раменского ответит за сбитого лося в суде

«Автолюбитель двигался по дороге Р-105 Москва - Касимов. Как следует из полицейского протокола, он не учел дорожные условия, в результате чего насмерть сбил лося», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ущерб охотничьим ресурсам составил 80 тысяч рублей, но добровольно платить эту сумму водитель не стал. Материалы дела передали в прокуратуру для подачи искового заявления в суд.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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