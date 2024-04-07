Водитель грузовика погиб в ДТП в Клину

Перед властями Подмосковья стоит задача: как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья. Об этом в интервью «России 1» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас 300 тысяч человек живут или в бараках, или в двухэтажных домах. А еще 600 тысяч - в старых хрущевках. Наша задача - первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить в современное жилье. Для этого у нас сейчас заключено порядка 140 проектов реновации», - рассказал он.

Воробьев отметил, что в ряде районов в Подольске дома и их системы «безнадежно устарели» - никакая замена сетей тут не поможет.

«Наша задача - через программу реновации максимально быстро построить там новое современное жилье с ремонтом, куда люди с удовольствием переезжают. Еще и потому, что это та же локация - тебе не нужно переезжать из Подольска в Балашиху, из Балашихи в Мытищи. <…> Наша задача - масштабно обеспечить строительство», - подчеркнул губернатор.

Разъяснительную работу о том, куда люди переезжают в рамках программы реновации, ведут в том числе главы округов. Используется успешный опыт Москвы.

Популярная услуга В течение 10 лет современным жильем должны обеспечить следующие 600 тысяч человек, отметил Воробьев.

По словам главы Подмосковья, проблемы обманутых дольщиков в регионе сейчас нет, и строителям не приходится участвовать в ее решении. Однако точно придется участвовать в расселении людей из ветхого жилья.

Еще одна действующая программа - расселение из аварийного жилья. В ближайшие несколько лет оттуда расселят около 50 тысяч жителей региона.

Если жилье признали аварийным, государство обязано в определенный срок предоставить жильцам новые квартиры. В Подмосковье эту возможность дополнили с помощью сертификатов на покупку жилья.

«Не нужно ждать, когда построится дом (как правило это минимум 18 месяцев, чаще - два года) - ты можешь получить сертификат и в любом городе Подмосковья приобрести жилье. Это очень популярная услуга, которую мы предложили. Выбирая ее, жители выбирают место, где они работают, планируют будущее», - сообщил Андрей Воробьев.

В мае-2024 в Подольске на улице Плещеевской достроят многоэтажку , куда смогут переехать люди из аварийного жилья.