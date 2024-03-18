18 марта 2024, 15:13

Водитель автобуса в Люберцах нашел рюкзак с 500 тысячами рублей и вернул его пассажиру

Мострансавто
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Рюкзак, в котором находилось полмиллиона рублей наличными, нашел водитель автобуса Артем Хрзаян в Люберцах. Ценную находку вернули владелице.

Артем Хрзаян работает водителем автобуса на маршруте компании «Мострансавто» № 441. Он перевозит пассажиров Жуковского до метро «Котельники».

17 марта Хрзаян выполнял обычный рейс, и на конечной остановке, как всегда, пошел осматривать салон автобуса. Тут он и заметил, что один из пассажиров оставил на сиденье рюкзак.

«Рюкзак был расстегнут, поэтому я увидел, что в нем лежат деньги и комплект документов. Все это находилось на сиденье за водительским местом, а я хорошо помнил, что там сидела женщина. Первым делом позвонил в диспетчерскую и рассказал о находке. Оказалось, что пассажир уже обнаружил пропажу и тоже позвонил диспетчеру. Мы договорились встретиться», - рассказал водитель.

Забытый рюкзак вернули хозяйке, которая поблагодарила честного и добросовестного сотрудника «Мострансавто». В компании уточнили, что Артем Валерьевич работает у них с 2012 года.

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Люберцы Автобусы Водители
18 марта 2024, 15:14
Около 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 11 по 17 марта парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек. Это на 477 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в регионе работают 194 парка культуры и отдыха, а также восемь дизайнерских каруселей.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - сказал он.

В будни парки посещали в среднем 150 тысяч человек. В воскресенье количество гостей составило 403 тысячи. За выходные там отдохнули 669 тысяч жителей.

Самым популярным парком недели стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 58 тысяч человек. Еще 47 тысяч посетили Центральный парк Пушкино, 43 тысячи - «Сестрорецкий» в Клину, 41 тысяча - «Фабричный» в Истре и 37 тысяч - «Мира» в Мытищах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
18 марта 2024, 15:12
Свыше 30 электроплит установят жителям деревни Тараканово в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В деревне Тараканово в городском округе Солнечногорск началась масштабная замена газовых плит на электрические. Работы проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Переход на электроплиты касается жителей, которые ранее использовали для приготовления пищи привозной газ из газгольдера.

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин и уполномоченный главы округа Ирина Меликова лично проверили работу нового оборудования. Они посетили дом Пелагеи Николаевны Велькиной, которая уже успела оценить преимущества электрической плиты, приготовив на ней ароматные блины на Масленицу.

«В данном поселении, где, в основном, частные домовладения, никогда не было газопровода, поэтому, жители двухэтажек готовили на привозном газу из газгольдера. Но дальнейшая его эксплуатация без значительных вложений стала невозможна», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На сегодняшний день жителям уже закупили 36 электрических плит, 14 из них установили, в ближайшее время установят еще 22.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
18 марта 2024, 14:27
Школу в поселке Нагорное в Мытищах достроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Школу на 1100 учеников построят в поселке Нагорное в Мытищах. Ее планируют открыть к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. На объекте трудятся 110 человек и пять машин.

Школу разделят на функциональные блоки для начальной школы на 400 мест, а также средней и основной школы на 700 мест. Там обустроят учебные кабинеты, лаборатории, посещения для групп продленного дня, актовый зал, столовую, библиотеку с IT-зоной и другие помещения.

Площадь здания превысит 23 тысячи квадратных метров. На территории установят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи
18 марта 2024, 14:23
Гимнастки из Лобни победили на турнире в Нижнем Новгороде
Медиасток.рф
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Соревнования по гимнастике «Вдохновение» прошли в Нижнем Новгороде. Лучшими на турнире стали воспитанницы Центра эстетической гимнастики в Лобне.

Гимнастки из Лобни показали высокие результаты. Команда «Ника» выиграла золото в возрастной категории 12-14 лет. Команда «Сириус» заняла 1-е место в возрастной категории 10-12 лет. Команда «Элис» победила в категории восемь-10 лет, а команда «Алекса» - среди участниц в возрасте шесть-восемь лет.

К соревнованиям спортсменок подготовили заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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