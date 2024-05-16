Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок примет участие в международном конкурсе профмастерства

Артем Быстриков - неоднократный победитель профессиональных состязаний. Теперь он выступит в личном зачете и выполнит задания на автобусе особо большого класса.

«Когда я только проходил обучение на права категории D и впервые сел за руль автобуса, почувствовал его габариты, понял, что хочу заниматься именно этим. У меня все как-то сразу стало получаться. Мой наставник говорил, что водитель автобуса должен быть профессионалом своего дела, ведь он управляет крупногабаритной машиной, несет большую ответственность, принимает быстрые решения в нестандартных ситуациях», - поделился Артем.

Звание лучшего водителя разыграют среди 36 команд из регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Состязания пройдут в несколько этапов. Нужно будет показать знания правил дорожного движения на время, продемонстрировать скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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