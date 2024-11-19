«Вода дает преимущества». Уникальный порт для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье

Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос - огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.

Он поблагодарил руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко за сотрудничество. Сегодня Подмосковье и Росморречфлот подписали соглашение о развитии речной логистики на международном форуме «Транспорт России».

«Смысл соглашения - в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале имени Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы», - подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Площадкой для логистического центра выбрали Дмитровский городской округ. Инвесторы готовы вкладывать средства не только в инфраструктуру порта, но и в смежные предприятия на площади 100 гектаров.

В Подмосковье насчитывается 35 причалов, включая 22 пассажирских и 13 грузовых. Есть два частных речных порта: в Коломне и Серпухове. Первый из них пропускает через себя по пять миллионов грузов в год, а второй - по миллиону.

«Столичный регион огромнейший, потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и так далее. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», - заключил Андрей Тарасенко.