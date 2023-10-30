Внутриутробную операцию беременной близнецами женщине провели в перинатальном центре Подмосковья

При этой патологии один плод становится донором крови, а второй - реципиентом. Кровь перетекает от донора к реципиенту. Это опасно как для одного, так и для второго ребенка.

«При возникновении фето-фетального трансфузионного синдрома на ранних сроках беременности самым эффективным методом лечения является лазерная коагуляция, которая дает детям шанс на здоровую жизнь. Сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ вводится фетоскоп с лазером - тончайшая оптическая система. Проводится пережигание мест соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Такую операцию и провели в перинатальном центре. Процедура прошла успешно. В дальнейшем врачи будут наблюдать за течением беременности и состоянием плодов.

Такие операции требуют высокого профессионализма специалистов. С начала года в перинатальном центре выполнено уже пять подобных вмешательств. Это единственное медучреждение в Подмосковье, где проводят высокотехнологичные операции по спасению детей в утробе матери.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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