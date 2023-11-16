Вновь созданное фермерское хозяйство в Орехово-Зуеве получило в аренду более 17 гектаров земли

«Наши аграрии получают гектары как в аренду, так и безвозмездное пользование. КФХ из Орехово-Зуева - совсем новое фермерское хозяйство, открылось оно в этом году. Землю обработают, вспашут и будут использовать под растениеводство», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Аграриям Подмосковья напоминают, что получить земельный участок без торгов под сельскохозяйственное производство можно на региональном портале госуслуг. Услугу предоставят в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

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