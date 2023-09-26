Внешние стены и колокольню Никольского храма отреставрируют в Пушкино

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В Пушкино продолжается реставрация самого старого здания в городе - Никольского храма. Он находится на холме рядом с Ярославским шоссе. Во время работ у храма обновят внешние стены и одну из колоколен.

«Все церкви городского округа относятся к объектам культурного наследия и подлежат государственной охране в целях предотвращения изменений их облика и интерьера. У многих храмов вековая история», - рассказал краевед из Пушкино Алексей Житарь.

С 1940 по 1947 год Никольский храм был закрыт, но постройки сохранились. Реконструкция завершится примерно через месяц. Несмотря на то, что сейчас там ведут ремонтные работы, территория церкви и само здание открыты для посещения.

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