Владислава Мурашова назначили главой министерства по содержанию территорий в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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«Подмосковье - наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке», - отметил Мурашов.

Он подчеркнул, что ведомство работает над оптимизацией всех процессов от уборки контейнерных площадок до блока обращения с твердыми бытовыми отходами.

«На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду», - заключил министр.

Напомним, что вопросы, связанные с чистотой и содержанием общественных и придомовых территорий - главная задача министерства.

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