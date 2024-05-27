27 мая 2024, 11:55

Владислава Мурашова назначили главой министерства по содержанию территорий в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова назначен главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Подмосковье - наш дом. Общая задача содержать его в чистоте и порядке», - отметил Мурашов.

Он подчеркнул, что ведомство работает над оптимизацией всех процессов от уборки контейнерных площадок до блока обращения с твердыми бытовыми отходами.

«На повестке много работы. Одной из ключевых задач является подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду», - заключил министр.

Напомним, что вопросы, связанные с чистотой и содержанием общественных и придомовых территорий - главная задача министерства.

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27 мая 2024, 11:34
Оформление разрешения на строительство упростили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Сервис по оформлению разрешения на строительство оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Туда добавили сервисы предпроверки.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, услуга оформления разрешений на строительство востребована среди предпринимателей региона. Документ необходимо получить перед возведением или реконструкцией зданий.

«Так, с начала года ею воспользовались более трех тысяч раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

При подаче заявления необходимо ввести кадастровый номер участка и УИН. Умные вервисы проверят актуальность градплана и других параметров. Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.

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Строительство Госуслуги
27 мая 2024, 11:33
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 27 мая
Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 27 мая. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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Дороги
27 мая 2024, 10:45
Работу светофоров оптимизировали еще в 3 округах Подмосковья
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения продолжают оптимизировать работу светофоров в регионе. Изменения коснулись еще четырех объектов в Мытищах, Щелкове и Раменском.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Раменском увеличили время выезда с Рыбхозного на Донинское шоссе в деревне Дергаево. В Мытищах работу светофора скорректировали на пересечении улиц Мира и Пролетарской.

В Щелкове установили кнопки выхода пешеходов на перекрестке Талсинской и Сиреневой улиц, а в поселке Литвиново установили левоповоротные секции с Фряновского шоссе.

В министерстве отметили, что корректировка режима позволяет оптимизировать движение и повысить пропускную способность дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
27 мая 2024, 09:45
Лесной пожар потушили в Щелкове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесной пожар потушили в Щелкове днем 26 мая. Его обнаружили вблизи поселка Клюквенный, огонь распространился на территории 0,75 гектара. Возгорание потушили за три часа.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожар тушили 18 человек и семь машин. Причиной возгорания стали действия человека.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», - отметили в ведомстве.

С 24 по 27 мая в лесах Подмосковья спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В это время пребывание там людей ограничено, контролировать территорию будут при помощи беспилотников, авиации, фотоловушек и камер.

Нарушение правил пожарной безопасности грозит уголовной и административной ответственностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары

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