Владислав Третьяк, уроженец села Орудьево Дмитровского округа, стал символом отечественного хоккея. Его карьера полна выдающихся достижений: он признан одним из лучших вратарей в истории мирового хоккея. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России, и за годы его руководства сборная страны добилась значительных успехов, включая олимпийское золото 2018 года и четыре титула чемпионов мира.

«Владислав Александрович - это не только выдающийся спортсмен, но и пример для подрастающего поколения. Его вклад в развитие российского спорта невозможно переоценить», - подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

За свою карьеру Владислав Третьяк неоднократно удостаивался высоких наград, включая орден Ленина и орден Александра Невского. Он остается единственным хоккеистом, трижды получившим престижную награду «Золотая клюшка» как лучший игрок Европы.