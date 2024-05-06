Владислав Мурашов возглавит министерство по содержанию территорий в Подмосковье

Долгое время в Подмосковье работает команда ГУСТ - Главного управления содержания территорий. Теперь на его базе создают профильное министерство, чтобы усилить меры для контроля за управляющими компаниями, состоянием жилых домов, чистотой во дворах и подъездах.

«Возглавит его Владислав Мурашов в должности заместителя председателя правительства, министра», - сообщил Воробьев Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору войдет в блок Евгения Акимовича Хромушина - вице-губернатора Подмосковья.

По словам губернатора, будет усилена команда, адаптированная под эти задачи.

«Как и прежде, очень рассчитываю, что каждый, кто находится на местах, понимает те вызовы, которые существуют. Также должен сказать, что параллельно в этом году мы заметно модернизируем наши комплексы по переработке отходов в части соблюдения всех экологических норм и правил», - подчеркнул Воробьев.

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Министерство содержания территорий и государственного жилищного надзора в Подмосковье возглавит Владислав Мурашов - заместитель председателя правительства. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.