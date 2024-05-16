Владислав Мурашов возглавил министерство по содержанию территорий в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ГУСТ уже долгое время работает в Подмосковье, помогая поддерживать дворы и улицы в чистоте и порядке. Теперь на его базе создают профильное министерство, которое усилит контроль за управляющими компаниями, состоянием жилых домов, чистотой в подъездах. Главой ведомства стал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вошло в рабочий блок вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

«Мы создаем новое министерство. Точнее не совсем новое - мы его адаптируем. ГУСТ адаптируем под очень важное направление - все, что у нас связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, ТБО», - отметил Андрей Воробьев.

Команду ведомства усилили для выполнения поставленных задач.

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