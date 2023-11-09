Владислав Мурашов стал заместителем председателя правительства Подмосковья

«Главный вопрос для нас, которым мы в первую очередь будем заниматься, - вопрос рентабельности в сельском хозяйстве. Будем активно помогать аграриям. В ветеринарии намечено большое направление по цифровизации, хотим всю работу вывести на портал госуслуг. Новое направление для нас - это леса. Столкнулись с такой ситуацией, как предоставление участков с лесом. Проанализируем все такие случаи», - отметил Владислав Мурашов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заметил, что под руководством Мурашова Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья добилось видимых успехов.

«Например, в этом году собрали на 6% больше ячменя и пшеницы, чем в прошлом. На 23% улучшили результат по картофелю. Введены новые молочные фермы. Темпы необходимо продолжать наращивать», - сказал парламентарий.

Он пожелал Владиславу Мурашову успехов на новой ответственной должности и плодотворной работы на благо жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области не хватает работников, в том числе механизаторов и селекционеров. Привлечь специалистов помогла бы помощь в приобретении жилья.

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