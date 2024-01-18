Владислав Мурашов проконтролировал ситуацию с отоплением в домах в Ступине

Очередная встреча жителей микрорайонов Ольгино и Центр-2 с главой городского округа Сергеем Юровым состоялась в Балашихе. Она была посвящена проблемам отопления и изменениям в движении общественного транспорта.

Кроме того, Юров объявил, что в рамках инвестиционной программы, еще до начала следующего отопительного периода, будет введен в эксплуатацию новый котел мощностью 30 Гкал. Это позволит обеспечить теплом все здания в микрорайоне Ольгино и ЖК «Центр-2».

«Те дома, которые не относятся к этой котельной, будем рассматривать в индивидуальном порядке. В ходе поквартирных обходов, которые мы продолжаем проводить и делать замеры температурного режима, действительно есть проблемы в некоторых домах», - рассказал глава округа.

Юров добавил, что все проблемы находятся на контроле. Специалисты предпринимают все усилия, чтобы ускорить их устранение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов незамедлительно докладывать о проблемах с отоплением.

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Обсуждение состоялось в актовом зале школы № 15 и собрало представителей управляющих компаний, городской прокуратуры и компании «Мособлэнергогаз». Морозы привели к проблемам с отоплением в некоторых домах округа. В микрорайоне Ольгино проблему связывают с недостатком мощности ТЭЦ «Мособлэнергогаз», которая обслуживает 79 жилых домов, семь детских садов и две школы.

Для увеличения мощности котельной были использованы дополнительные блочно-модульные котлы, а 15 января шестой котел на 14 Гкал/час был запущен после ремонта, что позволило повысить мощность на 15-20%.

Глава городского округа Сергей Юров отметил, что плата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников.

«Так, оплата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников. Также на основании приборов учета планируется сделать перерасчет и по горячей воде», - указал Сергей Юров.