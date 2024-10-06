06 октября 2024, 14:54

Владислав Мурашов поздравил жителей с Днем Московской области

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Читайте нас в: Google Новости

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поздравил жителей с Днем Подмосковья. Он отметил вклад каждого сотрудника коммунальной сферы в процветание родного края.

По его словам, Московская область - один из самых зеленых, развитых и благоустроенных регионов России. В Подмосковье работают десятки тысяч механизаторов и дворников, более восьмисот управляющих компаний, за работой которых следят 350 инспекторов ведомства.

«Каждый день они выполняют свою работу, чтобы сделать жизнь в регионе комфортнее. Желаем всем жителям здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!» - сказал Мурашов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Работа
06 октября 2024, 14:57
Концерт в честь Дня учителя прошел в Можайском культурно-досуговом центре
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
В Можайском городском округе состоялась торжественная церемония, посвященная Дню учителя, который отмечает вклад педагогов в воспитание и образование будущих поколений. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

В мероприятии приняли участие начальник Управления образования и отраслевой социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова и заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова. Они выразили глубокое уважение и признательность за самоотверженный труд учителей, которые с любовью помогают учащимся постигать новые знания и расширять горизонты.

«С большим уважением и признанием поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения и творческого вдохновения в вашем благородном деле! Спасибо за все, что вы делаете для формирования новых поколений!», - отметил Денис Мордвинцев.

Праздничное мероприятие украсила яркая и насыщенная концертная программа, подготовленная коллективами Можайского культурно-досугового центра. Выступления артистов подарили гостям множество положительных эмоций и создали атмосферу торжества и радости.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Учителя Можайск
06 октября 2024, 14:42
Концерт ко Дню среднего профессионального образования прошел в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
В Можайском округе состоялся торжественный концерт, посвященный Дню среднего профессионального образования. Мероприятие прошло в стенах Можайского техникума, который ведет свою историю с объединения трех профессиональных училищ города: профессионального училища № 25 с 84-летней историей, профессионального училища № 97, которому исполнилось 60 лет, и профессионального училища № 70, отмечающего 40-летний юбилей.

За годы существования техникум выпустил более шести тысяч востребованных специалистов.

На праздничном концерте студентов и преподавателей поздравили первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский и директор «Можайского техникума» Игорь Пыканов. Алексей Сперанский отметил, что подрастающее поколение, активно принимает участие в жизни техникума. Он пожелал, чтобы образовательное учреждение и дальше шагало в ногу со временем, развивалось и выпускало еще больше талантливых специалистов своего дела.

Концертная программа включала в себя выступления студентов и преподавателей, которые продемонстрировали свои таланты в музыке, танцах и других видах искусства. Атмосфера мероприятия была наполнена радостью и гордостью за достижения образовательного учреждения.

Праздник стал ярким событием для всех участников, подчеркнув важность среднего профессионального образования в развитии региона и подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Можайск
06 октября 2024, 14:25
Каскадер Виктор Плетнев провел зарядку для пенсионеров в Волоколамске
Читайте нас в: Google Новости
В Волоколамске участники клуба «Активное долголетие» получили заряд бодрости и позитива на необычной зарядке. Кинокаскадер, мастер у-шу и кунг-фу, а также автор книги «Психофизическая культура человека» Виктор Плетнев провел для них уникальный мастер-класс по своему запатентованному комплексу физических и дыхательных упражнений.

Перед началом занятия участники клуба приняли участие в лотерее, где разыгрывались стильные спортивные костюмы с логотипом проекта «Активное долголетие». Затем все с энтузиазмом присоединились к зажигательной танцевальной разминке «Zumba». Под ритмичные латиноамериканские мелодии они забыли о возрасте, погрузившись в танец, который наполнил их энергией и радостью.

Кульминацией мероприятия стал мастер-класс от Виктора Плетнева. Опытный тренер с энтузиазмом делился знаниями о правильном выполнении упражнений, подчеркивая важность техники для максимальной пользы и предотвращения травм. Он объяснил, как каждое движение влияет на мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Напомним, что проект «Активное долголетие» предоставляет старшему поколению возможность не только поддерживать физическую форму, но и получать заряд позитива, находить новых друзей и наслаждаться жизнью в полной мере.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие Волоколамск
06 октября 2024, 13:47
«От всей души благодарю». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 95-летием региона
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с 95-летием региона. В своем Telegram-канале он назвал Подмосковье динамичным субъектом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.

Власти реализуют важнейшие социальные и инфраструктурные проекты, которые делают жизнь людей лучше. Это стало возможным благодаря поддержке президента и участию населения в жизни региона, отметил глава Московской области.

«В этот день я от всей души благодарю каждого из вас! Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении. С праздником!» - написал Воробьев.

Ранее в Подмосковье отметили пятилетний юбилей клуба «Активное долголетие». Пенсионеры получили от военнослужащих видеопоздравление.

Праздники Андрей Воробьев

Новости по теме