Владислав Мурашов поздравил жителей с Днем Московской области

По его словам, Московская область - один из самых зеленых, развитых и благоустроенных регионов России. В Подмосковье работают десятки тысяч механизаторов и дворников, более восьмисот управляющих компаний, за работой которых следят 350 инспекторов ведомства.

«Каждый день они выполняют свою работу, чтобы сделать жизнь в регионе комфортнее. Желаем всем жителям здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!» - сказал Мурашов.

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