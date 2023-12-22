Владислав Мурашов наградил лучших наставников подмосковных школьных лесничеств

В рамках своего выступления Владислав Мурашов подчеркнул важность того, чтобы дети проходили обучение в школьных лесничествах, получали соответствующее образование и затем вступали в подразделения лесного хозяйства, которые занимаются защитой, охраной и воспроизводством лесов. Такой подход позволит пополнить инспекторский состав и обеспечить более комплексное и эффективное управление лесными ресурсами.

Движение школьных лесничеств в Московской области начало свое возрождение в 2012 году. Тогда на территории Подмосковья существовало 51 школьное лесничество, где обучались 740 школьников. Сегодня же в регионе функционирует уже 169 школьных лесничеств, где обучаются более 3,1 тысячи человек.

Во время церемонии вручили благодарственные письма кураторам лучших школьных лесничеств, учителям общеобразовательных школ Подмосковья, а также лесничим-наставникам, под руководством которых их подопечные достигли высоких результатов как на X областном слете школьных лесничеств.

Также педагоги-руководители школьных лесничеств и наставники-работники филиалов ГКУ МО «Мособллес», где обучаются юные лесоводы, были отмечены благодарностями за значительный вклад в развитие движения школьных лесничеств в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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