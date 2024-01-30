Владелец земельного участка в деревне Кишкино выплатит штраф за организацию незаконной свалки

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Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, ведомство направило иск о возмещении ущерба в арбитражный суд. Ответчиком станет владелец участка, где обнаружили свалку.

«Установлено, что во владении „Комплекс Кишкино“, на землях компании „Ливада“ устроена большая свалка строительного и бытового мусора, площадь перекрытия превысила 88 тысяч квадратных метров. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», - добавил министр.

Нанесенный почвам ущерб оценили в 367,6 миллиона рублей. Минэкологии будет добиваться возмещения этой суммы.

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