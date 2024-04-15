Владельцы земли в Коломне заплатят 80 миллионов рублей за незаконную свалку

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, компания владеет земельным участком в селе Акатьево городского округа Коломна.

«В ходе надзорных мероприятий были проведены исследования, которые показали, что на нескольких участках, в том числе и на землях ответчика, были незаконно размещены отходы общим объемом свыше 2700 кубометров», - рассказал Фирсов.

Он добавил, что ущерб, нанесенный экологии, составил почти 80 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области вынес решение о возмещении этой суммы.

Несмотря на поданную апелляционную жалобу и попытку доказать, что инспекторы Минэкологии приняли за отходы асфальтобетонную крошку, которая хранилась на участке временно, аргументы представителей компании суд не убедили. Он постановил оставить предыдущее решение по этому делу в силе.

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