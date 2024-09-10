Владельцы собак и кошек вакцинировали 28 питомцев в Центральном парке Истры

Один год исполнился лесопарку «Шишкин лес» в Павловской Слободе городского округа Истра. В честь этого события для взрослых и детей организовали развлекательную программу.

Лесопарк открыли год назад, за это время он стал одним из самых популярных в округе. Погулять и провести время сюда приезжают не только местные жители, но и гости округа.

В «Шишкином лесу» есть все для досуга: велодорожки, воркаут-площадки, а для любителей спокойного отдыха - «зона тишины». На сцене каждые выходные выступают творческие коллективы, для детей здесь проводят мастер-классы.

В честь дня рождения парка подготовили праздничную программу: аниматоры в костюмах развлекали посетителей, работала специально оформленная фотозона, гостям праздника показали шоу мыльных пузырей, а также кукольное шоу-представление, присутствующие участвовали в анимационной программе «Зверополис». Для всех желающих организовали мастер-классы «Большие шахматы» и «Игра на металлофоне».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».