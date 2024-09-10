Владельцы собак и кошек вакцинировали 28 питомцев в Центральном парке Истры
Домашних животных вакцинировали в мобильном офисе ветеринарной клиники в Центральном парке городского округа Истра. Услугу оказали 28 питомцам.
В Центральном парке Истры организовали мобильный пункт вакцинации животных. За помощью обратились хозяева 23 собак и 5 кошек.
В передвижном ветпункте не только вакцинируют, но и чипируют питомцев. Чип содержит основную информацию о животном: состояние здоровья, наличие прививок и прочее. Процедуру проводят один раз. Потерять такой чип довольно сложно, кроме того, он во много раз увеличивает шансы найти домашнее животное в случае его потери.
Владельцы четвероногих также смогли получить консультацию ветеринара в мобильном пункте.
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