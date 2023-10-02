Владельцев земли в Коломне уличили в незаконном формировании участков
Минэкологии Подмосковья поучаствуют в судебном процессе по иску прокуратуры Коломны. Ответчиками выступят три собственника земельных участков в деревне Сычево.
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что в деревне сформировано три земельных участка, которые пересекают границы пятиметровой береговой полосы и акватории поверхностного водного объекта. Общая площадь пересечений превышает 800 квадратных метров», - рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Ведомство поддержит иск об изъятии части участков из незаконного владения.
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