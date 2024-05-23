Владельцев участков в Красногорске оштрафовали за порчу земель

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что несанкционированный выброс строительного мусора был зафиксировано на нескольких участках в поселке.

Два из этих участков принадлежат индивидуальному предпринимателю, именно на них незаконно складировался мусор, что привело к ущербу в размере 260 тысяч рублей.

«Поскольку гражданин зарегистрирован в Башкортостане, нам пришлось обратиться в республиканский арбитражный суд, который принял нашу сторону», - указал Фирсов.

Он также отметил, что это не первый случай, когда иски Минэкологии рассматриваются в других регионах. Рассказовский районный суд Тамбовской области не так давно вынес решение о возмещении ущерба в одном из предыдущих случаев.

Таким образом, Минэкологии уже выиграло пять судебных процессов по фактам незаконных свалок в КП «Седьмая миля».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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