23 августа 2024, 22:28

Владельцев магазина в Мытищах оштрафуют за незаконную торговлю

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Сотрудники полиции и администрации городского округа Мытищи проверили торговую точку по улице Шараповской. Там продавали алкоголь после 23 часов без лицензии. По итогам проверки продукцию у предпринимателей изъяли, им грозит штраф.

В магазине на улице Шараповской, дом № 8, корпус 2 в Мытищах продавали алкоголь после 23:00 без разрешающих документов. Во время проверки также выяснили, что продукцию предприниматели приобрели в ближайшем сетевом магазине, а на своих полках выставляли с наценкой. В подсобных помещениях торговой точки незаконно проживали сами владельцы.

Полицейские вместе с сотрудниками Управления потребительского рынка и услуг округа конфисковали алкоголь, незаконно живущих в подвале торговцев магазина выселили. Им выпишут штраф.

По всем вопросам можно обратиться в управление по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 или электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Штрафы Мытищи Торговля
23 августа 2024, 23:26
Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил производство электроники
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На производстве электроники группы компаний «Эс-ти-ай» побывал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Предприятие развивается большими темпами: более 300 тысяч устройств оно выпустило по итогам 2023 года.

Глава Воскресенска Алексей Малкин регулярно выезжает на производства округа. В этот раз он посетил компанию «Эс-ти-ай», которая в 2023 году запустила в Воскресенске новые цеха. На предприятии организовано собственное конструкторско-технологическое бюро, позволяющее производить любую бытовую техники и электронику. Сегодня компания выпускает и телевизоры.

Алексей Малкин побывал в производственных цехах, понаблюдал за сборкой электроники, встретился с директором. Они обсудили планы развития компании в Воскресенске.

Сегодня на производстве трудятся боле 100 сотрудников. Предприятие приглашает на работу желающих. Телефон отдела кадров: 8(903) 960-16-55.

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Бизнес Воскресенск
23 августа 2024, 22:57
Депутаты проверили благоустройство двора по улице Колпакова в Мытищах
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Заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев, председатель местного Совета депутатов Андрей Гореликов и местные жители осмотрели двор на улице Колпакова в Мытищах. Детскую игровую площадку там откроют уже 26 августа.

Депутатская комиссия проинспектировала качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Колпакова у дома № 34 корпус 2.

Рабочие асфальтировали там проезды, тротуары и парковки. Опоры освещения сейчас меняют на оцинкованные. На детской площадке установят малые архитектурные формы, она будет полностью готова 26 августа.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», - сказал председатель совета дома Виктор Жабин.

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Благоустройство Мытищи
23 августа 2024, 21:47
Клуб «Активное долголетие» из Истры поучаствовал в фестивале национальных культур
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Творческий коллектив клуба «Активное долголетие» стал участником фестиваля национальных культур «Душой хранимое наследство». Люди серебряного возраста со всего Подмосковья познакомились с культурными традициями народов России.

Хореографический коллектив «Хабиби-клуб 55 » Снегиревского Дома культуры принял участие в областном открытом фестивале национальных культур «Душой хранимое наследство». Пенсионеры не только узнали о традициях народов России, но и познакомились с другими участники клуба «Активное долголетие» из разных городов.

В поселке Шаховская долголеты присоединились к шествию «Соцветие Подмосковья», в красочных костюмах они прошли по центральной улице , также организаторы провели ярмарку национальных подворий «Вкусное единство» и фестиваль-конкурс «Вокруг семейного пирога». Истринские участники клуба «Активное долголетие» получили дипломы и узнали рецепты необычных блюд других национальностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Фестивали Активное долголетие
23 августа 2024, 20:01
Заведующий кафедрой дерматоонкологии МОНИКИ Молочков назвал мифы о загаре
Телеканал «360»
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Загар — это патологическая реакция, ответ организма на вредное воздействие ультрафиолета. Об основных мифах загара рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» заведующий кафедрой дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Антон Мололчков.

«Загорать вредно. Клетки кожи повреждаются от ультрафиолета», - уточнил Молочков.

По словам спикера, заболевания бывают обратимыми и необратимыми. Так, загар может вызывать не только серьезные онкологические заболевания, но и более простые: полиморфный фотодерматит или солнечную крапивницу. Особенно часто они возникают при взаимодействии солнца и песка.

Для того, чтобы защититься от ультрафиолета существует множество солнцезащитных средств. Врач подчеркнул, что их важно использовать при каждом выходе на солнце.

Молочков подчеркнул, что основной миф о загаре - что это признак здорового человека. В организме загорелого человека действительно много витамина D, однако, это вредно для кожи, так как это ее защитная реакция на воздействие солнечных лучей. По словам специалиста, быть на солнце хорошо, а загорать - плохо.

При этом, важно понимать, что не каждый выход на солнце опасен, но длительное нахождение под ним может негативно сказаться на здоровье. Загорать с 10 до 12 часов и после 16 менее вредно, чем в активные часы, но все равно небезопасно. Даже использование крема не гарантирует защиту кожи на 100%.

«Будьте на солнце сколько хотите, но не лежите под открытыми лучами до коричневого цвета никогда», - заключил Молочков.

Что касается витамина D, то при полноценном рационе у большинства людей нет его недостатка - наоборот, его избыток может повредить печень. Поэтому перед употреблением витамина надо обязательно сдать необходимые анализы и проконсультироваться с врачом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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