Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Фермеры с особой внимательностью подошли к выбору коров. Так, животные приехали в Подмосковье из Европы. Одним из важнейших критериев для выбора стал состав молока.

«Я решил, что вот для той линейки сыра, наверное, „Джерси“ будет более вкусное молоко, более качественное. Высокий белок, высокий жир. Мы путем сепарирования можем получить еще достаточное количество масла, но и плотный сгусток для качественного сыра», - рассказал фермер Семен Янин.

Оказалось, дело не только в жирности, но и в генетической маркировке молока датских коров.

«На сегодняшний момент большие споры по поводу молока А2, но мы, отбирая коров, которые приехали к нам из Дании, выбрали только линейку с генетическим анализом А2, у нас есть подтверждение», - добавил специалист.

Молоко А2 - это натуральное молоко, которое естественным образом содержит только бета-казеин А2 - генетический вариант коровьего белка, благодаря которому продукт легко усваивается, не вызывает проблем с ЖКТ, непереносимости и воспалительных процессов.

При этом молоко коз, буйволов, овец, яков, верблюдов и грудное молоко человека также содержат только бета-казеин А2. Теперь фермеры будут делать сыр, кефир йогурты и сметану только из этого молока.

«Я бы не сказал, что это стопроцентная панацея, тут нужно опираться на научные факты более глубокие. Но у нас есть примеры, когда люди приходят и говорят - „мы не можем пить молоко вот такое, а ваше мы можем пить“. Приходят покупают, и дети пьют именно наше молоко», - отметил Семен Янин.

Семья фермеров работает на этом молоке с декабря прошлого года. До этого просто покупали молоко у соседей и исключительно производили кисломолочную продукцию. Однако недавно они пришли к выводу, что жителей Орехово-Зуева необходимо кормить более качественной и безопасной продукцией.

На сегодняшний день семья производит полтора десятка видов продукции, половина из которых - сыры. Самое важное, что благодаря такому решению они шире открыли двери в подмосковную гастрономию для тех, кто раньше ходил по ярмаркам как по минному полю, не зная, к чему приведет покупка хоть и качественного домашнего продукта, но способного спровоцировать неприятности для организма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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