02 июля 2024, 15:31

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Телеканал «360»
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Семья фермеров наладила производство гипоаллергенного сыра в Орехово-Зуеве. В списке их продукции полтора десятка наименований, включая кефир, йогурт, сметану и многое другое.

Фермеры с особой внимательностью подошли к выбору коров. Так, животные приехали в Подмосковье из Европы. Одним из важнейших критериев для выбора стал состав молока.

«Я решил, что вот для той линейки сыра, наверное, „Джерси“ будет более вкусное молоко, более качественное. Высокий белок, высокий жир. Мы путем сепарирования можем получить еще достаточное количество масла, но и плотный сгусток для качественного сыра», - рассказал фермер Семен Янин.

Оказалось, дело не только в жирности, но и в генетической маркировке молока датских коров.

«На сегодняшний момент большие споры по поводу молока А2, но мы, отбирая коров, которые приехали к нам из Дании, выбрали только линейку с генетическим анализом А2, у нас есть подтверждение», - добавил специалист.

Молоко А2 - это натуральное молоко, которое естественным образом содержит только бета-казеин А2 - генетический вариант коровьего белка, благодаря которому продукт легко усваивается, не вызывает проблем с ЖКТ, непереносимости и воспалительных процессов.

При этом молоко коз, буйволов, овец, яков, верблюдов и грудное молоко человека также содержат только бета-казеин А2. Теперь фермеры будут делать сыр, кефир йогурты и сметану только из этого молока.

«Я бы не сказал, что это стопроцентная панацея, тут нужно опираться на научные факты более глубокие. Но у нас есть примеры, когда люди приходят и говорят - „мы не можем пить молоко вот такое, а ваше мы можем пить“. Приходят покупают, и дети пьют именно наше молоко», - отметил Семен Янин.

Семья фермеров работает на этом молоке с декабря прошлого года. До этого просто покупали молоко у соседей и исключительно производили кисломолочную продукцию. Однако недавно они пришли к выводу, что жителей Орехово-Зуева необходимо кормить более качественной и безопасной продукцией.

На сегодняшний день семья производит полтора десятка видов продукции, половина из которых - сыры. Самое важное, что благодаря такому решению они шире открыли двери в подмосковную гастрономию для тех, кто раньше ходил по ярмаркам как по минному полю, не зная, к чему приведет покупка хоть и качественного домашнего продукта, но способного спровоцировать неприятности для организма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Орехово-Зуево Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
02 июля 2024, 16:32
Дорожную разметку обновили вблизи школ и детских садов в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В Мытищах обновили дорожную разметку возле 15 образовательных учреждений. Это необходимо для безопасности детей и пешеходов.

Всего работы проведут около 34 детских садов и школ. Разметку уже нарисовали на улицах Индустриальная, 1-я Пролетарская, Летняя, Октябрьская, Белобородова, Рождественская, 3-й Парковая, на Олимпийском и Новомытищинском проспектах, проспекте Астрахова и Селигерном проезде, а также в Борисовке и Сукромке.

Работы выполняют ночью, чтобы не мешать автолюбителям. На асфальт наносят холодный пластик белого и желтого цветов на пешеходных переходах, стоп-линиях, искусственных неровностях, вблизи дорожных знаков и бордюров.

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Мытищи Дороги
02 июля 2024, 16:22
Более 5,7 тысячи мусорных навалов устранили в Подмосковье в июне
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Поддержание чистоты на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора являются важными мерами. Они помогают избежать излишнего наполнения контейнеров, что может привести к возникновению неприятных запахов и привлечению насекомых и грызунов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова, инспекторы постоянно следят за процессом уборки мусора через систему «Безопасный регион». Они также отслеживают загруженные контейнерные площадки с помощью чат-бота ТКО и фиксируют места с наибольшим числом жалоб.

Если на контейнерных площадках недостаточно емкостей для мусора, их количество увеличивается.

«Также иногда жители намеренно не используют тару, а выбрасывают мусор рядом с ней, в таком случае мы активизируем работу МБУ по содержанию КП», - указал Мурашов.

В июне было исправлено большинство нарушений в Ленинском, Чеховском и Истринском городских округах. Всего было устранено 5752 случая скопления мусора на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мусор
02 июля 2024, 16:07
Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил перехода через ж/д пути
Минтранс Подмосковья
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Более 120 видеокамер следят за соблюдением пассажирами правил перехода через ж/д пути в Подмосковье. С их помощью с начала года удалось выявить 170 нарушителей. В региональном Минтрансе напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф.

Умные камеры не просто фиксируют факт несоблюдения правил, но и определяют личность нарушителя. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

«С начала года на железнодорожных путях погибло порядка 95 человек, при этом 53 случая зафиксировано на „опасных тропах“, еще 30 - на пешеходных переходах и 14 - на ж/д платформе», - уточнили в ведомстве.

В Московской области проводят комплекс мер, направленных на снижение смертности на железной дороге. Так, дорожники строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, а также проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Правила Дороги
02 июля 2024, 16:06
Промышленность Подмосковья показала рост почти на 16% в мае
Пресс-служба Мининвеста МО
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За пять месяцев производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев года она снова фиксирует рост - 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен - он составил 16,7%», - отметила Зиновьева.

В Московской области стали производить больше компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов. На 26% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Выпуск кожи и изделий из кожи вырос сразу на 57,7%. В регионе стали больше выпускать одежды, обуви и текстильных изделий.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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Промышленность

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