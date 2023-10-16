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В школах Подмосковья учатся уже 1,8 миллиона человек, а детские сады в этом году пополнились семью тысячами ребят.

«Я часто говорю о том, что Подмосковье растет. Это важный элемент нашей работы и развития - уделять внимание всему, когда появляются новые микрорайоны. Мы строим порядка 30-40 школ - бюджетных и внебюджетных. И около 30-35 детских садов», - сказал Андрей Воробьев.

Школы и детские сады строят и ремонтируют по современным стандартам. Особое внимание уделяют учителям и качеству образования. Эти элементы позволяют школьникам показывать высокие результаты на олимпиадах и успешно сдавать экзамены.

«Вкладываем в образование, в олимпиады, в наших ребят. Они показывают хорошие результаты. Мы очень благодарны и учителям, и ребятам, и родителям, которые стоят за спиной ребят, поддерживая их», - отметил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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