«Вижу будущее солнечным и ярким». Режиссер Игорь Угольников – о выборах президента

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Угольников напомнил о выходе своей новой картины «По зову сердца». Кино расскажет о народном ополчении 1941 года. По словам режиссера, фильм созвучен современности: история расскажет об обычных людях, которые пошли защищать свой город и родную землю. Такая историческая параллель особенно важна для молодого поколения.

«Мне необходимо провести эту историческую параллель для наших детей и внуков, чтобы они понимали, в какой стране живут, выросли и что сделали предки для того, чтобы сегодня они могли иметь свое мнение, высказывать его и жить полноценно в великой стране России. Нам всем очень нужно об этом помнить», - отметил Угольников.