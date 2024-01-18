Визажисты провели в Домодедове новый вид мастер-класса для жен и матерей участников СВО

Она рассказала, что все мастер-классы начинаются с обучения по уходу за кожей. Кроме того, необходимо правильно подобрать тушь и научиться выравнивать тональную основу.

«Румяна и хайлайтер придают лицу свежесть. Я рассказала о технике скульптурирования за счет которой можно визуально скорректировать овал и черты лица. Нужно помнить, что акцент должен быть один или на глазах, или губах, сегодня мы использовали красную помаду», - поделилась специалист.

В ходе тренинга обсуждались и другие важные темы, связанные с поддержанием красоты и здоровья. Женщины узнали о правильном уходе за кожей, использовании средств для увлажнения и питания, деталях красивого макияжа, узнали о технике нанесения косметики с учетом подходящих оттенков, а также о выборе и уходе за волосами.

«Наносить макияж не умею, но очень хотелось научиться легкому дневному и вечернему макияжу. Муж вернется с СВО я буду красивая. Прошу повторять мастер-классы, с радостью буду приходить и учиться у профессионала», - поделилась впечатлениями одна из участниц.

Организаторы мероприятия отметили, что такие тренинги помогают женщинам улучшить внешний вид, повысить уверенность в себе и преобразиться. Участницы поблагодарили организаторов за возможность научиться новому и приобрести полезные навыки.

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