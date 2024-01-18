18 января 2024, 15:40

Визажисты провели в Домодедове новый вид мастер-класса для жен и матерей участников СВО

Анастасия Сараева
Читайте нас в: Google Новости

Тренинг по макияжу для жен и матерей участников специальной военной операции провели в домодедовском доме культуры «Мир». Организатор Ксения Ганзвинд поделилась профессиональными советами и подсказками, помогая каждой женщине найти индивидуальный стиль.

Она рассказала, что все мастер-классы начинаются с обучения по уходу за кожей. Кроме того, необходимо правильно подобрать тушь и научиться выравнивать тональную основу.

«Румяна и хайлайтер придают лицу свежесть. Я рассказала о технике скульптурирования за счет которой можно визуально скорректировать овал и черты лица. Нужно помнить, что акцент должен быть один или на глазах, или губах, сегодня мы использовали красную помаду», - поделилась специалист.

В ходе тренинга обсуждались и другие важные темы, связанные с поддержанием красоты и здоровья. Женщины узнали о правильном уходе за кожей, использовании средств для увлажнения и питания, деталях красивого макияжа, узнали о технике нанесения косметики с учетом подходящих оттенков, а также о выборе и уходе за волосами.

«Наносить макияж не умею, но очень хотелось научиться легкому дневному и вечернему макияжу. Муж вернется с СВО я буду красивая. Прошу повторять мастер-классы, с радостью буду приходить и учиться у профессионала», - поделилась впечатлениями одна из участниц.

Организаторы мероприятия отметили, что такие тренинги помогают женщинам улучшить внешний вид, повысить уверенность в себе и преобразиться. Участницы поблагодарили организаторов за возможность научиться новому и приобрести полезные навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Женщины Город Домодедово Красота
18 января 2024, 15:56
Сибирский город-побратим Ангарск изучил опыт Мытищ по благоустройству и инженерным сетям
Роман Яковлев
Читайте нас в: Google Новости
Глава Ангарска Сергей Петров побывал с официальным визитом в Мытищах. После рабочих поездок по округу он поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, какой опыт возьмет на вооружение у себя в городе.

«Нам есть, чему поучиться у нашего города-побратима в части реализации социальных задач и вопросов благоустройства. Участие в национальных проектах - важнейший аспект жизни муниципалитета. В Мытищах я побывал в нескольких объектах образования, которые построены в рамках нацпроектов. Здесь есть, что взять на вооружение», - рассказал глава Ангарска Сергей Петров.

Мэр сибирского города отметил и инженерную инфраструктуру Мытищ. Коллеги договорились сотрудничать в этой сфере, чтобы отработать проекты в Ангарске по налаженному сценарию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Нацпроекты Образование
18 января 2024, 15:31
Электросети в деревне Кузнецы под Павловским Посадом отремонтируют летом
Алёна Притула
Читайте нас в: Google Новости
Глава Павловского Посада Денис Семенов встретился с жителями деревень Кузнецы, Тарасово и Носырево. Он ответил на их вопросы по теле электроснабжения.

Из-за сильных морозов и нагрузок на сеть в округе часто случаются перебои с электричеством. Эту тему жители смогли обсудить с представителями администрации и «Россетей». Специалисты рассказали о причинах перебоев и о том, какие меры будут приняты. Так, масштабные работы запланировали на лето, когда нагрузка на сети будет меньше.

Другой темой обсуждения стала возможность строительства еще одной дороги в деревне Кузнецы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
18 января 2024, 14:49
Врач Екатерина Андросова из Солнечногорска дала рекомендации по подготовке к крещенским купаниям
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Заведующая отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерина Андросова объяснила, как подготовиться к крещенским купаниям. Она рассказала о пользе и противопоказаниях омовений в купели.

Екатерина Андросова отметила, что окунание при соблюдении мер безопасности может оказать благоприятное влияние на организм: способствовать укреплению иммунной и вегетативной систем. Однако это касается только здоровых и подготовленных людей.

По словам специалиста, готовиться к погружению в ледяную прорубь нужно заблаговременно, закаливаясь холодной водой или контрастным душем.

«Перед погружением в воду стоит убедиться, что у вас нет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также учитывать возможные факторы риска. К примеру, индивидуальную реакцию на воздействие холодной воды. Купание должно проходить строго в специально оборудованных местах, где дежурят бригады спасателей и медиков. Предварительное обследование у врача рекомендовано также людям с хроническими заболеваниями », - рассказала Екатерина Андросова.

Нужно учитывать состояние своего организма перед проведением такой процедуры. Важно помнить, что любые экстремальные воздействия на организм, включая окунание в холодную воду, должны проводиться с осторожностью и с учетом потенциальных рисков для здоровья.

Необходимо воздержаться от крещенских купаний людям с любыми острыми состояниями и хроническими заболеваниями - патологиями сердечно-сосудистой, мочеполовой, дыхательной системы, включая патологию лор-органов и другие. Нельзя погружаться в прорубь людям с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, а также беременным женщинам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи
18 января 2024, 14:39
Взрослую поликлинику капитально отремонтируют в Дмитрове
Евгений Рой
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт взрослой поликлиники продолжается в Дмитрове. На данный момент строители завершили демонтажные работы в левой половине медучреждения.

«При поддержке губернатора мы впервые выполняем такой масштабный ремонт учреждений здравоохранения. В 2022 году мы привели в порядок шесть наших объектов», - уточнила заместитель главного врача Дмитровской больницы Марина Борисова.

Она напомнила, что в 2023 году в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» вошли три подразделения Дмитровской больницы - детское соматическое отделение и взрослая поликлиника в Дмитрове, а также поликлиническое отделение в поселке Горки-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Дмитров Ремонтные работы

Новости по теме