«Вишневый сад» японского режиссера Миуры открыл фестиваль в Чехове

По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, концепция фестиваля - показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя.

«В Мелихово собираются театры из разных стран с постановками абсолютно любых жанров. Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка театра „Чеховская студия“ музея-заповедника Чехова „Вишневый сад“, поставил которую японский режиссер Матои Миура, основатель театра „Читен“ в Киото. Посмотреть на работу японского режиссера к нам приехал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Акира Муто», - рассказал Собакин.

Как рассказал режиссер Миура, он много лет мечтал поставить спектакль по произведениям Чехова и наконец-то его мечта сбылась.

«Трудно представить, насколько Чехов популярен в Японии. Еще школьником я прочел все его произведения. Очень благодарю за предоставленную возможность, потому что это очень важное событие в моей жизни», - пояснил Миура.

В фестивале принимают участие российские и зарубежные творческие коллективы, помимо постановок по произведениям Чехова, в программу фестиваля также вошли спектакли по мотивам сказок Пушкина.

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