18 мая 2024, 13:47

«Вишневый сад» японского режиссера Миуры открыл фестиваль в Чехове

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Спектакль «Вишневый сад» японского режиссера Мотои Миуры показали со сцены городского театра в Чехове. Постановка открыла 24-й международный фестиваль «Мелиховская весна — 2024».

По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, концепция фестиваля - показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя.

«В Мелихово собираются театры из разных стран с постановками абсолютно любых жанров. Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка театра „Чеховская студия“ музея-заповедника Чехова „Вишневый сад“, поставил которую японский режиссер Матои Миура, основатель театра „Читен“ в Киото. Посмотреть на работу японского режиссера к нам приехал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Акира Муто», - рассказал Собакин.

Как рассказал режиссер Миура, он много лет мечтал поставить спектакль по произведениям Чехова и наконец-то его мечта сбылась.

«Трудно представить, насколько Чехов популярен в Японии. Еще школьником я прочел все его произведения. Очень благодарю за предоставленную возможность, потому что это очень важное событие в моей жизни», - пояснил Миура.

В фестивале принимают участие российские и зарубежные творческие коллективы, помимо постановок по произведениям Чехова, в программу фестиваля также вошли спектакли по мотивам сказок Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Чехов Спектакль Театры Фестивали
18 мая 2024, 13:23
Спартакиаду для медработников ЦФО проведут в Красноармейске
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Первую спартакиаду среди медработников Центрального федерального округа проведут в Красноармейске 16 июня. Презентацию проекта представила начальник местной медсанчасти Ирина Титкова.

По ее словам, идея провести спартакиаду принадлежит врачу-хирургу Анне Чиган.

«На наше предложение, поддержанное руководством ФМБА, откликнулось уже девять учреждений. Из Тверской области, Оболенска, Королева, Пересвета, из Электростали и Москвы», - рассказала Титкова.

Заявки на участие уже подали девять медицинский учреждений, а из-за большого количества желающих сроки регистрации на конкурс продлили до 22 мая.

Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам. Среди них не только традиционные, такие как эстафета, но даже бег на ходулях. Для команды красноармейской медсанчасти уже шьют красные футболки и черные шорты с символикой ФМБА.

«Это моя мечта. Когда-то я работала в Томске. Там проводится ежегодная спартакиада медработников городских и областных лечебных учреждений. И этот праздник я хотела принести сюда, в Красноармейск», - рассказала инициатор проекта Анна Чиган.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Школы Красноармейск
18 мая 2024, 12:56
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах региона на ближайшие три дня. Из-за установившейся теплой погоды угроза возгораний сохраняется почти повсеместно.

Как пояснили в ведомстве, 18 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а второй - прогнозируется в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах. Такой же прогноз сохраняется и на 19 мая.

В понедельник, 20 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве - второй класс пожарной опасности.

В Комлесхозе напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Лесные пожары Прогноз погоды
18 мая 2024, 12:42
«Ждем всех». Андрей Воробьев пригласил жителей на акцию «Лес будущего»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». Все желающие смогут высадить деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны.

По его словам, Подмосковье присоединилось к международной акции «Сад Памяти», инициированной российским президентом в 2020 году. За это время деревья высадили более пяти с половиной миллиона человек из 50 стран мира.

«Мы подготовили 16 участков в лесных зонах и необходимый инвентарь - перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова и более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба. А главной площадкой стало Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком „Лыжник“ в Дмитрове», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что для удобства жителей Подмосковья организовали бесплатные автобусы до места высадки.

«До центральной площадки можно доехать от станции МЦД Лобня или на личном транспорте. Приглашаем принять участие взрослых и детей. Ждем всех!», - пояснил Воробьев.

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Лобня Андрей Воробьев
18 мая 2024, 12:19
Чемпионат профмастерства для учеников с ОВЗ стартовал в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Чехове. Соревнования проходят на площадках Дмитровского техникума, Щелковского и Электростальского колледжей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в турнире принимают участие более тысячи конкурсантов по 93 компетенциям: «Бисероплетение», «Ландшафтный дизайн», «Массажист», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Поварское дело», и другие.

Помимо соревнований участников ждут деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, а также множество мастер-классов от профессионалов своего дела и ярмарка вакансий.

Соревнования проходят в трех категориях - «школьники», «студенты», «специалисты», а победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школьники Королев

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