Виртуальная выставка об учителях открылась в Мытищах

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Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, праздник был учрежден в СССР в 1965 году - тогда его отмечали в первое воскресенье октября. По словам начальника архивного отдела Аллы Черепковой, эта дата стала знаменательной раньше, чем День знаний, который появился только в 80-х.

Позже День учителя закрепили за 5 октября, когда он стал всемирным.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте мытищинского архива.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».