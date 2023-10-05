Виртуальная выставка об учителях открылась в Мытищах
Виртуальную выставку, посвященную учителям, открыл мытищинский архив. На ней представили фото педагогов округа и статьи из местной газеты «За Коммунизм».
Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, праздник был учрежден в СССР в 1965 году - тогда его отмечали в первое воскресенье октября. По словам начальника архивного отдела Аллы Черепковой, эта дата стала знаменательной раньше, чем День знаний, который появился только в 80-х.
Позже День учителя закрепили за 5 октября, когда он стал всемирным.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте мытищинского архива.
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