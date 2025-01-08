08 января 2025, 12:18

Виновных в гибели лося из-за колючей проволоки установят в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Представители Управления государственного охотничьего контроля № 2 проводят рейды в лесах Подмосковья в праздники. В одну из проверок они обнаружили мертвого лося. Животное погибло от рваных ран, полученных колючей проволокой.

По данным Комлесхоза Московской области, еще минимум четыре животных получили ранения, но смогли выбраться из огороженной территории. Сейчас устанавливают виновных, разместивших колючую проволоку. Им грозят крупные штрафы.

Напомним, крупные копытные животные относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Животные
07 января 2025, 19:22
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу новой поликлиники
Читайте нас в: Google Новости
Новый корпус городской поликлиники, который открыли 27 декабря, посетила глава городского округа Лобня Анна Кротова. Она проверила, как идет прием пациентов.

С 30 декабря в поликлинике работает кабинет неотложной помощи и дежурный врач. Терапевты принимают посетителей по установленному графику.

Главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен следит за тем, как на третьем и четвертом этажах корпуса начинают работать новые кабинеты.

Глава Лобни Анна Кротова осмотрела здание и побеседовала с пациентами поликлиники.

«Пожелала им не болеть. А если все-таки понадобится обратиться к врачу, то мы создали все условия для того, чтобы прием проходил в комфортной обстановке», - поделилась она в телеграм-канале.

Напомним, новый корпус поликлиники, который вместит 600 посетителей в день, открыли раньше срока 27 декабря 2024 года. Там обустроили кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.

Здравоохранение Лобня Поликлиники
07 января 2025, 18:48
Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на богослужениях в Рождество
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» проконтролировали безопасность праздничных богослужений в Рождество. Службы прошли во всех православных храмах Подмосковья.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин сообщил, что ежегодно в храмы на торжественные богослужения приходят тысячи верующих. Чтобы предотвратить происшествия, пожарные и спасатели проводят профилактические мероприятия.

По его словам, в преддверие праздника работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели учебные тренировки: изучили территорию, внутренние помещения, расположение открытых и искусственных водоисточников. Помимо этого, спасатели отработали взаимодействие с персоналом на случай возникновения пожара.

Отмечается, что в этом году на праздничных мероприятиях помощь спасателей не понадобилась.

Спасатели Православное рождество
07 января 2025, 18:19
Детский технопарк в Балашихе отметит юбилей 5 лет в этом году
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В наступившем году детскому технопарку «Кванториум» исполнится пять лет. Это площадка в Балашихе, где ребята развиваются в научных и инженерных областях.

На занятиях юные ученые осваивают механику, физику, математическое моделирование, окружающий мир, транспортную инфраструктуру, машинное обучение, а также работают над реальными проектами на современном оборудовании. Особенно популярны среди воспитанников «Кванториума» такие программы, как IT, хайтек и компьютерная грамотность.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, юные ученые регулярно принимают участие в различных региональных и всероссийских конкурсах.

«В Балашихе в 2020 году начал работать „Кванториум“. Здесь дети занимаются робототехникой, программированием, научно-исследовательской деятельностью. Среди проектов подопечных „Кванториума“ - исследование антибактериальных свойств хвойных растений, после которого ребята изготовили антибактериальные чехлы для мобильных телефонов», - рассказал он.

Напомним, что этот центр дополнительного образования работает в Балашихе по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Андрея Белого, дом № 6А. Более подробную информацию о нем можно найти по ссылке.

Дети Балашиха Образование
07 января 2025, 18:06
Мастер-классы, игры и спортивные забеги пройдут в парках Лобни до 12 января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В парках Лобни с 8 по 12 января организуют развлекательные мероприятия. Жители и гости округа примут участие в творческих мастер-классах, квестах, а также посетят спортивно-оздоровительные занятия.

Например, в Центральном парке культуры и отдыха 8 января пройдут творческие мастер-классы, а все желающие смогут поиграть в настольные игры. В парке «Киово» для жителей и гостей Лобни подготовили интерактивную анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Тренировка секции ориентирования и горной общей физической подготовки пройдет в Центральном парке 9 января. Ее проведет Александр Черноусов. Здесь же 10 января состоится занятие по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. Так же в этот день все желающие смогут посетить урок по вокалу. В парке «Киово» 10 января проведут творческий мастер-класс, квест «Мафия» и занятие по игре на гитаре.

Забег «5Верст» стартует 11 января утром в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Днем для гостей от 50 лет и старше там состоится ретро-дискотека «Молоды душою». Здесь же на катке 12 января жителей и гостей округа ожидает интерактивная анимационная программа.

Лобня Парки

Новости по теме