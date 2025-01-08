Виновных в гибели лося из-за колючей проволоки установят в Подмосковье
Представители Управления государственного охотничьего контроля № 2 проводят рейды в лесах Подмосковья в праздники. В одну из проверок они обнаружили мертвого лося. Животное погибло от рваных ран, полученных колючей проволокой.
По данным Комлесхоза Московской области, еще минимум четыре животных получили ранения, но смогли выбраться из огороженной территории. Сейчас устанавливают виновных, разместивших колючую проволоку. Им грозят крупные штрафы.
Напомним, крупные копытные животные относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.