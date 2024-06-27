Виктория Зелинская из Луховиц победила на конкурсе «Лучший по профессии»
В Луховицах прошел межреспубликанский конкурс «Лучший по профессии». Участие в нем приняли 19 швей, а победительницей стала луховичанка Виктория Зелинская.
«Задания несложные. Тут больше волнение для девочек. Продукция эта известна. Мы ее давно производим. Здесь все хорошо организовано, по-семейному, приятно принять участие», - поделился генеральный директор компании «Полспо» в Республике Беларусь Дмитрий Щербицкий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Профессиональные соревнования провели на базе швейной фабрики «КлАСС» в Луховицах. Там выпускаются передовые средства индивидуальной бронезащиты, которые впоследствии отправляют силовым ведомствам.
«Цель этого конкурса - подчеркнуть престижность рабочей профессии швеи, изучить передовой опыт по производству средств индивидуальной бронезащиты и внедрить его на предприятиях», - рассказала начальник обособленного структурного подразделения № 3 НПП «КлАСС» Валентина Ефарова.
Среди участниц были представительницы 10 предприятий Москвы, Подмосковья, Владимира, Астрахани и Рязани, а также две швеи из Республики Беларусь. Конкурс состоял из трех испытаний. Нужно было за 30 минут пройти теоретический этап - ответить на 24 вопроса по технологии, материаловедению, охране труда, конструкции и эстетике изделий. Затем участницам предстояло пошить чехол для современного бронешлема «Тор» и подсумок для батареи прибора ночного видения.