Виктория Тен стала главврачом центральной больницы в Лобне

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По словам Виктории, многие врачи сталкиваются с цифровизацией. Каждый специалист должен обладать знаниями, чтобы пользоваться компьютерными программами. Так как у каждого пациента теперь есть электронный медицинский документ, где хранится вся история обращений и лечения.

«У этого всего есть и вторая составляющая, когда у нас вот так учитывается каждое посещение, каждый прием, каждая таблетка, которая назначена, каждый анализ, который назначен, это позволяет в совокупности управлять больницей, управлять здравоохранением правильно», - отметила главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Он также рассказала, что сейчас в Лобне идет строительство новой поликлиники. Она откроется в 2025 году.

Кроме того, в городе появился новый цифровой маммограф. Как только он будет запущен, все жительницы Лобни смогут пройти обследования. Ряд специалистов уже отправили на обучение, чтобы в дальнейшем они могли пользоваться современным оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Московской области. Сейчас во многих медицинских учреждениях проводят капитальные ремонты и меняют оборудование.

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