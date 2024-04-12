Виктория Сокол из Воскресенска стала призером всероссийской олимпиады по обществознанию

Финал всероссийской олимпиады для школьников проходил в Псковском государственном университете. В этом году еще один школьник из Воскресенска, Глеб Сытенков, обучающийся в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова, выиграл призовые места на заключительном этапе олимпиады по истории и искусству, показав высокие результаты дважды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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