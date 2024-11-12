Викторину для дошкольников «Азбука природы» провели в поселке Свердловский

В рамках мероприятия они разгадывали загадки о растениях, грибах, птицах и насекомых, определяли животных по их описаниям, а также угадывали произведения и их авторов, посвященные природе. Каждый ребенок получил возможность выразить свои мысли и чувства о мире вокруг.

Воспитатели рассказали о важности природы и необходимости ее защиты и заботы о ней. По их словам, в этом возрасте дети очень любознательны, и необходимо поддерживать их интерес к изучению окружающего мира. Такие мероприятия планируется проводить на постоянной основе.

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