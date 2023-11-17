Виктора Петрущенко избрали главой городского округа Зарайск на новый срок

Комитет по конкурентной политике назвал топ округов Подмосковья для аренды земель под ИЖС

Комитет по конкурентной политике Московской области назвал популярные округа, где отмечено большое количество запросов на аренду земли под строительство дома в 2023 году. Активнее всего наделы приобретали в юго-восточной и северо-восточной частях Подмосковья.

Так, спрос на участки увеличился в городских округах Жуковский (среднее количество участников на один лот - 32 человека), Долгопрудный (18 участников на лот), Балашиха (17 участников), Мытищи (12 участников), Ленинский (11 участников) и Лобня (10 участников).

«Спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, наличия инфраструктуры и транспортного сообщения. Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», - отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.