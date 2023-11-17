17 ноября 2023, 14:34

Виктора Петрущенко избрали главой городского округа Зарайск на новый срок

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Главой городского округа Зарайск избрали Виктора Петрущенко. Решение приняли на заседании местного Совета депутатов, сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Зарайск избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - уточнили в ведомтве.

Ранее Михаил Сылка завершил работу на посту главы Волоколамского городского округа. На его место временно назначили его заместителя Наталью Козлову.

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Зарайск
17 ноября 2023, 15:09
Комитет по конкурентной политике назвал топ округов Подмосковья для аренды земель под ИЖС
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Комитет по конкурентной политике Московской области назвал популярные округа, где отмечено большое количество запросов на аренду земли под строительство дома в 2023 году. Активнее всего наделы приобретали в юго-восточной и северо-восточной частях Подмосковья.

Так, спрос на участки увеличился в городских округах Жуковский (среднее количество участников на один лот - 32 человека), Долгопрудный (18 участников на лот), Балашиха (17 участников), Мытищи (12 участников), Ленинский (11 участников) и Лобня (10 участников).

«Спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, наличия инфраструктуры и транспортного сообщения. Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», - отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

Недвижимость
17 ноября 2023, 14:59
Фестиваль «День рождения Деда Мороза» пройдет в Мытищах 18 ноября
Unsplash
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Фестиваль «День рождения Деда Мороза» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха в Мытищах 18 ноября. На нем проведут квесты, акробатические шоу, мастер-классы и многое другое.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, гостей фестиваля ждет фермерская ярмарка, акробатические шоу, квесты и караоке для детей, а также интеллектуальные эстафеты, мастер-классы и другие активности. Посетители поучаствуют в видеоконференции В эфире Дед Мороз» и примут участие в благотворительной акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Праздники Мытищи Фестивали
17 ноября 2023, 14:58
Свыше 300 дефектов наружного освещения устранили в Подмосковье за неделю
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На этой неделе сотрудники ответственных организаций в городских округах Московской области устранили свыше 300 дефектов с наружным освещением. Об этом на еженедельном совещании рассказал замруководителя ГУСТ Никита Анашкин.

«30 муниципалитетов демонстрируют динамику отработки замечаний от 95% и выше. Ускориться, чтобы оперативно восстановить комфорт жителей, необходимо в: Электростали, Ленинском, Лыткарино», - добавил Анашкин.

На встрече говорилось о новой коммунальной технике. Ее уже задействовали в 29 муниципалитетах, в том числе в Балашихе, Егорьевске, Чехове, Дубне и других. С помощью камер системы «Безопасный регион» ГУСТ отслеживает устранение замечаний.

«Устранение от 70% до 100% выявленных нарушений демонстрируют Шатура, Шаховская, Королев, Красногорск, Лосино-Петровский, Химки, Щелково, Орехово-Зуевский. Однако некоторым стоит тщательнее подойти к этой работе: Волоколамск, Пушкинский, Мытищи, Раменский, Пущино», - рассказал Анашкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Благоустройство ЖКХ
17 ноября 2023, 14:57
Незаконных перевозчиков мусора оштрафовали на 43 миллиона рублей с начала ноября в Подмосковье
ГУСТ
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Дорожные камеры выявили незаконных перевозчиков мусора в 39 округах Подмосковья с начала ноября. Нарушителям вынесли свыше тысячи административных постановлений.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, общая сумма выписанных штрафов превысила 43,5 миллиона рублей.

«Больше всего незаконных перевозчиков строительного мусора камеры зафиксировали в Истре - сформировано 223 постановления, в Балашихе - 131, Подольске - 93», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что всего с начала года в Подмосковье сформировали свыше 12 тысяч постановлений на сумму более 508 миллионов рублей. Избежать наказания перевозчики могут, оформив специальное разрешение на «Госуслугах».

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Экология Мусор

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