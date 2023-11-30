30 ноября 2023, 09:59

Видновский лесопарк открыли после благоустройства в Ленинском округе

Телеканал «360»
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Видновский лесопарк благоустроили в Ленинском округе. За полгода строители проложили более пяти километров дорожек, установили освещение, оборудовали зоны для спокойного и активного отдыха.

Благоустройство провели на площади в 61 гектар по программе губернатора «Парки в лесу». Жители городского округа проголосовали за преображение этой территории. При проведении работ учли все пожелания и постарались сделать пространство комфортным для прогулок и занятий спортом в любое время года.

«Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева в том, чтобы эти захламленные леса и лесопарки превратить в хорошую, комфортную среду, превратить в парк», - отметил директор видновских парков Моисей Шамаилов.

Специалисты подумали не только об удобстве жителей, но и о здоровье лесного массива. Например, дорожки отсыпали гранитной крошкой, которая не вредит корневой системе деревьев.

В ближайшее время все работы в Видновском лесопарке завершат. Там дооборудуют детскую и две спортивные площадки, комнату матери и ребенка, площадку для выгула собак. Этой зимой в лесопарке проведут мероприятия для активного отдыха всей семьей.

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Ленинский округ Парки
30 ноября 2023, 09:52
Минжилполитики напомнило историю строительства таунхаусов в Подмосковье
девелопер ЖК «Красногорск Парк»
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Первые таунхаусы начали появляться в Подмосковье около 30 лет назад, а сейчас в регионе построено уже 2350 таких домов. В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили об истории блокированной застройки.

Таунхаусы зародились в Англии в XVII веке. Сперва они представляли собой пристройки к родительским домам, предназначенные дворянским детям. В России таунхаусы начали возводить только в конце XX века. А в 1995 году такие дома впервые построили в Подмосковье: под Новогорском, Троицком и Солнечногорском.

Сейчас таунхаусы строят в Красногорске (ЖК «Красногорск парк»), Истре (коттеджный поселок «Кембридж»), Мытищах (ЖК «Экодолье Шолохово»), Подольске (ЖК KASKAD Park) и других округах.

Самыми популярными материалами стен в таунхаусах Московской области являются кирпич и железобетон. Из дерева такие дома почти не строят - в Подмосковье их всего 10 штук.

Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку - это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

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Недвижимость
30 ноября 2023, 09:40
Новогодние представления пройдут в студии «Ковчег» в Кашире
Телеканал «360»
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Жителей Подмосковья пригласили посетить новогодние представления зоостудии «Ковчег» в Кашире. Там воспитывают и выкармливают животных, которые снимаются в кино.

Специалисты «Ковчега» рассказали, что смогли наладить систему усыновления среди своих животных: породистые овчарки выкармливают лис, а домашние козы - пятнистых оленей. Семимесячного буйвола по кличке Бу кормит приемная мама - корова Матрена.

«Когда легче всего подружится? - Когда вы еще маленькие! Они выращены с маленького возраста, вместе контактируют, вместе играют, живут. Вырастая, эту дружбу они сохраняют», - рассказала экскурсовод зоостудии «Ковчег» Дарья Пономарева.

Почти все обитатели студии - актеры кино и сериалов, они снимаются в рекламе, клипах и телепередачах. Чтобы хорошо снять животное, нужно придумать - как его заинтересовать: либо превратить это в игру, либо с помощью ухищрений.

Главная кинозвезда «Ковчега» - говорящий ворон Карлуша. С ним и другими животными смогут пообщаться гости сказочных представлений, которые пройдут в зоостудии во время новогодних и рождественских праздников.

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Животные Кашира
30 ноября 2023, 09:28
Противопожарное обустройство заповедных земель Подмосковья проведут в 2024 году
Минэкологии МО.
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План противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных зонах согласовали в Минэкологии Подмосковья. Он содержит мероприятия по недопущению возгораний.

Как рассказали в министерстве, работу по сохранению заповедных лесов проводят каждый год.

«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию дорог, ремонт мест отдыха, шлагбаумов и другие мероприятия.

Министр добавил, что по данным Росгидромета следующее лето в Подмосковье будет еще более жарким, поэтому важно подготовить леса к предстоящему сезону.

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Экология
30 ноября 2023, 09:18
Около 1600 человек направили на второй этап диспансеризации в Щелкове
Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Порядка 1600 жителей Щелкова направили на второй этап диспансеризации, выявив на первичном обследовании опасные болезни. Среди установленных врачами диагнозов — онкология, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Зачастую люди даже не подозревают об имеющихся болезнях, которые врачи обнаруживают во время диспансеризации. После пациентам назначают дополнительные обследования и лечение. Выявление болезни на ранней стадии существенно увеличивает шансы на излечение.

«Диспансеризация - самый быстрый и простой способ узнать о состоянии своего здоровья. Щелковская больница проводит большую работу в этом направлении. Все сделано для того, чтобы у людей была возможность следить за здоровьем и вовремя предупреждать нежелательные изменения в организме», - рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг Московской области, по телефону 122, в поликлинике или с помощью чат-бота Дениса: @eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Здравоохранение Щелково Диспансеризация

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