Видновский лесопарк откроют после благоустройства 4 ноября

«Благодаря программе губернатора „Парки в лесу“, в Видновском лесопарке мы создали условия для комфортных прогулок в любое время года. Надеюсь, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территории обустроены освещенные дорожки, видеонаблюдение, места для отдыха и выгула собак. В скором времени здесь появятся детская площадка, спортивная зона и другие объекты. Для поклонников воркаута установят силовые тренажеры.

К открытию лесопарка запланированы праздничные мероприятия для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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