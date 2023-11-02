Видновский лесопарк откроют после благоустройства 4 ноября
В День народного единства в Ленинском городском округе Подмосковья состоится торжественное открытие Видновского лесопарка. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
«Благодаря программе губернатора „Парки в лесу“, в Видновском лесопарке мы создали условия для комфортных прогулок в любое время года. Надеюсь, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
На территории обустроены освещенные дорожки, видеонаблюдение, места для отдыха и выгула собак. В скором времени здесь появятся детская площадка, спортивная зона и другие объекты. Для поклонников воркаута установят силовые тренажеры.
К открытию лесопарка запланированы праздничные мероприятия для жителей.
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