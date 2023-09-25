Видновский лес возьмут под особую охрану в 2025 году

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«Целью создания данной ООПТ является защита ценных экосистем долины реки Купелинка, а также лесных оврагов и участков старовозрастных лесопарковых насаждений, являющихся домом для редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В лесу в Видном произрастает ветреница дубравная и подлесник европейский, а также множество видов, не включенных в перечень краснокнижных, но нуждающихся в постоянном контроле. Среди животных на природной территории встречается не менее 70 видов позвоночных, а также некоторые представители беспозвоночных.

По словам министра, организацию заказника планируют завершить в первом квартале 2025 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.

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