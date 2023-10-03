Видновские врачи извлекли из носа 5-летней девочки бумажку
Специалисты из Видного вытащили из носа пятилетней девочки бумажку. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Родители обратились в поликлинику с жалобами на резкий запах из носа ребенка. Позднее выяснилось, что около двух недель назад в игре девочка случайно вдохнула бумажку, но не сказала об этом взрослым.
Операцию решили проводить под общим наркозом.
«Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве. Тем не менее, с помощью эндоскопических инструментов находка была благополучно извлечена», - рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
Операция заняла не более 20 минут. Специалист заметила, что все это время девочка жила на грани жизни и смерти, так как маленький кусочек бумаги при вдыхании мог вызвать асфиксию с летальным исходом.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
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