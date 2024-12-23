23 декабря 2024, 16:26

«Видим профессионализм». Андрей Воробьев — о работе прокуратуры Подмосковья

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за сотрудничество в 2024 году. Во время традиционного обращения к жителям он также отметил профессионализм прокуратуры, благодаря которому удается находить понимание по самым разным вопросам.

«Безопасность - это базовая потребность. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка ложится на наше управление внутренних дел. Понимаем, насколько важно в городах видеть все вызовы. Хочу поблагодарить весь наш большой коллектив полиции за желание работать по-современному, по-умному», - сказал Воробьев.

На улицах городов появляется все больше камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Кроме того, полиция выделяет наиболее опасные территории и уделяет им повышенное внимание.

«Хочу также слова благодарности сказать нашей прокуратуре. Все важные вопросы мы проговариваем и чувствуем профессионализм не только в знании юриспруденции, но и в теплоснабжении или вопросах, которые требуют очень важных решений. Когда мы находим понимание, это совсем другие скорости реализации», - добавил губернатор.

Он отметил, что весь правоохранительный блок, а также спасатели стараются делать все, чтобы соответствовать вызовам нового времени.

Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 17:13
Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подведут в Лобне 25 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Глава городского округа Анна Кротова провела очередное оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных служб. На нем обсудили итоги работы за неделю и предновогодние планы.

В Лобне провели большую работу по украшению к празднику общественных территорий, дворов и многоквартирных домов. Анна Кротова отметила, что управляющие компании создали жителям отличное настроение и пообещала отметить призом зрительских симпатий лучшую УК. 25 декабря также определят победителей конкурса на лучшее праздничное оформление торговых объектов и учреждений образования.

Планируется до Нового года закончить ремонт в многофункциональном центре на улице Ленина и открыть его для посетителей.

На совещании также обсудили поступающие от жителей Лобни обращения по вопросам заливки катков. Анна Кротова объяснила, что пока погодные условия не позволяют порадовать любителей катания на коньках. «Как только установится стабильная минусовая температура - начнем заливать», - сказала глава городского округа.

Благоустройство Лобня Новый год
23 декабря 2024, 17:13
Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубае
Медиасток.рф
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Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку Gulfood. На ней представят продукты и напитки. Мероприятие пройдет в Дубае с 17 по 21 февраля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, Gulfood - это крупнейшая выставка пищевой промышленности в мире. Ежегодно на ней собираются тысячи гостей из разных стран. Выставка охватит темы напитков, халяльных и органических продуктов, и также кухонным и упаковочным оборудованием и многое другое.

Участие подмосковных предпринимателей организует Фонд поддержки экспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 28 декабря по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении новых инвесторов. Так, в 2025 году в регионе откроют пять новых индустриальных парков.

Поддержка предпринимателей в Московской области
23 декабря 2024, 16:25
Лучших работников энергетической промышленности наградили в Чехове
Медиасток.рф
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Торжественное мероприятие прошло в администрации муниципалитета. С профессиональным праздником поздравили тех, кто обеспечивает свет и тепло в домах и уверенность в завтрашнем дне.

Их работа в прямом смысле освещает путь к новым горизонтам, вдохновляет на развитие и инновации. Среди тех, кто работает с юного возраста в этой отрасли, - начальник ремонтно-эксплуатационного участка предприятия «ЖКХ городского округа Чехов» Любовь Дудова.

«Начинала свой жизненный путь в 22 года с оператора в котельной, ну и доросла до начальника ремонтно-эксплуатационного участка. Работу люблю, город свой тоже люблю, мы по-другому не можем. Люди хотят иметь тепло, хотят, чтобы была горячая вода и в квартирах было комфортно, поэтому 24 часа в сутки мы всегда на работе», - поделилась Любовь Дудова.

Профессия энергетика требует не только высокой квалификации, но и большой ответственности - от проектирования и строительства электростанций до обслуживания сложного оборудования и распределения электро- и теплоэнергии. Эти специалисты часто работают в тяжелых условиях, подвергаясь рискам. Замечать и отмечать их работу особенно важно. Поэтому День энергетика - это не только праздник для профессионалов, но и повод выразить благодарность за труд, который они выполняют ежедневно, находясь на страже энергопромышленности. Лучшим работникам отрасли на празднике вручили награды.

Праздники Чехов
23 декабря 2024, 15:59
«Подмосковье постоянно прогрессирует». Депутат Фетисов — об итогах обращения губернатора к жителям
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев затронул ключевые вопросы, связанные с развитием региона в своем сегодняшнем обращении. За год удалось сделать очень многое, а планы на будущее не менее грандиозные. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который поприсутствовал на мероприятии, высоко оценил работу главы региона.

По его словам, Подмосковье - регион непростой. За всем нужно пристально следить, и у команды губернатора это отлично получается.

«Мне очень нравится, что Андрей Юрьевич с самого начала своей работы на посту губернатора Московской области запустил соревновательный турнир между главами муниципалитетов. Каждый год идет оценка глав территорий, и мы видим, что непростой регион во всех отношениях, постоянно прогрессирует», - сказал Фетисов.

Он отметил, что одним из самых ярких проектов, который традиционно привлекает не только жителей Подмосковья, но и болельщиков из других регионов стал проект «Выходи во двор».

«Андрей Юрьевич поддержал этот проект, и мы каждую субботу выезжаем в разные города Московской области, и там с местными жителями, с мальчишками и девчонками играем в хоккей. Это удивительный проект, который стал возможен поддержке губернатора», - заключил Фетисов.

Андрей Воробьев Депутаты Работа Обращение губернатора Московской области

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