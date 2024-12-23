«Видим профессионализм». Андрей Воробьев — о работе прокуратуры Подмосковья

«Безопасность - это базовая потребность. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка ложится на наше управление внутренних дел. Понимаем, насколько важно в городах видеть все вызовы. Хочу поблагодарить весь наш большой коллектив полиции за желание работать по-современному, по-умному», - сказал Воробьев.

На улицах городов появляется все больше камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Кроме того, полиция выделяет наиболее опасные территории и уделяет им повышенное внимание.

«Хочу также слова благодарности сказать нашей прокуратуре. Все важные вопросы мы проговариваем и чувствуем профессионализм не только в знании юриспруденции, но и в теплоснабжении или вопросах, которые требуют очень важных решений. Когда мы находим понимание, это совсем другие скорости реализации», - добавил губернатор.

Он отметил, что весь правоохранительный блок, а также спасатели стараются делать все, чтобы соответствовать вызовам нового времени.