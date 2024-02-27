Видеосистема «Безопасный регион» помогла выявить и пресечь 220 нарушений в Одинцове за неделю

На прошлой неделе специалисты выявили 222 нарушения. Например, в Одинцовском районе с помощью камер удалось выявить наледь у подъездов домов № 48-50 на улице Советская и неубранный снег, создающий препятствия для парковки рядом с домами № 2, 4, 6, 8 на улице Маршала Бирюзова.

Инспекторы, используя видеофиксацию, обнаружили также переполненные мусорные баки около домов № 1-6 в рабочем поселке Большие Вяземы на улице Институт, а также отметили отсутствие необходимых креплений у качелей на детской площадке в поселке ВНИИССОК у домов № 1, 2, 3 и 5.

В ГУСТ также отметили необходимость оперативного выявления и устранения выявленных недочетов. В противном случае ответственные организации, допустившие задержки в устранении проблем, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с упрощенной процедурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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