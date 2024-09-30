Видеонаблюдение установят на детских площадках в Реутове по просьбе жителей

На форуме обсудили благоустройство дворов, оплату коммунальных услуг, обслуживание газового оборудования и установку камер видеонаблюдения. Жители попросили установить их не только на подъезды и новые детские площадки, но и на старые комплексы.

«На новые площадки мы устанавливаем камеры, но люди хотят, чтобы они появились и на более старых. В администрации Реутова уже существует такая программа. По очереди будем устанавливать видеонаблюдение и на остальные площадки», - сказал заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Жители также попросили ООО «Хартия» сообщать об обработке контейнеров и урегулировать график вывоза мусора.

Отметим, форум «Управдом» проходит в Московской области в течение восьми лет. В нем принимают участие жители, сотрудники администрации Реутова, представители областного расчетного центра, «Мособлгаза», руководители управляющих компаний и общественной палаты.

«Они получают на форуме ответы на все свои вопросы, и зачастую проблему удается решить на месте. Остальные мы берем в работу. Этот формат общения очень продуктивный», - рассказала начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Реутова Лариса Томашпольская Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».