Видеокамеры выявили 80 случаев незаконной транспортировки отходов в Подмосковье

В Московской области работает онлайн-сервис «Стройка рядом с домом». С его помощью можно узнать актуальные сведения о проводимых работах на конкретном участке или в радиусе трех километров от него. За время существования сервиса его услугами воспользовались 600 тысяч раз.

«Сервис „Стройка рядом с домом“ является прекрасным примером успешного использования цифровых технологий в градостроительстве. Ресурс обладает удобным интерфейсом и пользуется высоким спросом среди жителей Подмосковья - в 2024 году его услугами воспользовались 115 000 раз, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

У сервиса достаточно разнообразный функционал. Так, с его помощью можно найти информацию о строящихся объектах, их функциональном назначении. Помимо этого, на «Стройке рядом с домом» есть интерактивная карта, которая упрощает навигацию.

Чтобы получить сведения об объекте, достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка. Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов добавил, что сервис повышает прозрачность градостроительной деятельности.

В Московской области работает онлайн-сервис « Стройка рядом с домом ». С его помощью можно узнать актуальные сведения о проводимых работах на конкретном участке или в радиусе трех километров от него. За время существования сервиса его услугами воспользовались 600 тысяч раз.